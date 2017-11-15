ЧМ-2018. Отбор
Полузащитник сборной Италии Даниэле Де Росси зашел в автобус сборной Швеции после нулевой ничьи на Сан-Сиро.
Даниэле Де Росси, Getty Images
15 ноября 2017, 21:59
Сборная Италии не смогла пробиться на ЧМ-2018, проиграв по сумме двух стыковых матчей шведам со счетом 0:1 (0:1 на выезде, 0:0 дома).
Перед началом матча на Сан-Сиро болельщики сборной Италии освистали гимн гостей и после игры полузащитник итальянцев Даниэле Де Росси принес извинения за поведение фанатов, посетив автобус шведов.
"Он поздравил нас и извинился за поведение некоторых игроков, а также за то, что некоторые фанаты освистали наш национальный гимн в ответном матче", — сказал защитник сборной Швеции Понтус Янссон.
"В автобусе была такая атмосфера, вроде "Вау, это происходит на самом деле?". Это был один из самых приятных моментов. Каков джентльмен!".
Сам 34-летний Де Росси принял решение завершить карьеру в сборной Италии после этой игры.