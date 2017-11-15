ЧМ-2018. Отбор

Полузащитник сборной Италии Даниэле Де Росси зашел в автобус сборной Швеции после нулевой ничьи на Сан-Сиро.

Сборная Италии не смогла пробиться на ЧМ-2018, проиграв по сумме двух стыковых матчей шведам со счетом 0:1 (0:1 на выезде, 0:0 дома).

Перед началом матча на Сан-Сиро болельщики сборной Италии освистали гимн гостей и после игры полузащитник итальянцев Даниэле Де Росси принес извинения за поведение фанатов, посетив автобус шведов.

"Он поздравил нас и извинился за поведение некоторых игроков, а также за то, что некоторые фанаты освистали наш национальный гимн в ответном матче", — сказал защитник сборной Швеции Понтус Янссон.

"В автобусе была такая атмосфера, вроде "Вау, это происходит на самом деле?". Это был один из самых приятных моментов. Каков джентльмен!".

Сам 34-летний Де Росси принял решение завершить карьеру в сборной Италии после этой игры.