ЧМ-2018. Отбор
Представляем вашему вниманию видеообзор ответного стыкового поединка за выход на ЧМ-2018 между Перу и Новой Зеландией, а также празднование победы перуанцами.
EPA
16 ноября 2017, 10:22
Вслед за сухой ничьей в первом матче перуанцы на своем поле оказались сильнее, добыв уверенную победу со счетом 2:0.
Перу – Новая Зеландия 2:0
Голы: Фарфан, 28, Кристиан Рамос, 65
После финального свистка игроков Перу, тренеров команды и болельщиков захлестнули эмоции. Празднование выдалось действительно бурным и невероятно ярким.
Сообщалось, что перуанцы настолько рьяно отмечали один из голов, что их празднование было принято за землетрясение.
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