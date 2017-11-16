ЧМ-2018. Отбор

Представляем вашему вниманию видеообзор ответного стыкового поединка за выход на ЧМ-2018 между Перу и Новой Зеландией, а также празднование победы перуанцами.

Вслед за сухой ничьей в первом матче перуанцы на своем поле оказались сильнее, добыв уверенную победу со счетом 2:0.

Перу – Новая Зеландия 2:0

Голы: Фарфан, 28, Кристиан Рамос, 65

После финального свистка игроков Перу, тренеров команды и болельщиков захлестнули эмоции. Празднование выдалось действительно бурным и невероятно ярким.

Сообщалось, что перуанцы настолько рьяно отмечали один из голов, что их празднование было принято за землетрясение.

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