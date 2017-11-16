ЧМ-2018. Отбор

Форвард сборной Италии Стефан Эль Шаарави заявил, что он и его товарищи по команде подвели целую нацию, когда не смогли пробиться на ЧМ-2018.

В отборочной группе к чемпионату мира-2018 сборная Италии заняла второе место, пропустив вперед Испанию, а в стыковых матчах уступила Швеции. Таким образом, итальянцам не удалось пробиться на чемпионат мира впервые за 60 лет.

"Я очень разочарован и расстроен тем, что произошло", — сказал Эль Шаарави.

"Очевидно, никто не ожидал, что все закончится именно так. Мы подвели не только самих себя, но и всех итальянцев. После матча на стадионе была сюрреалистическая атмосфера".

"Я испытываю большую горечь, но мы должны подняться на ноги и работать во благо будущего".

После этого провала карьеру в сборной завершил Джанлуиджи Буффон, а также Андреа Бардзальи, Даниэле Де Росси и Джорджио Кьеллини.

Главный тренер "скуадры адзурры" Джампьеро Вентура был отправлен в отставку.

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