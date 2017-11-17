ЧМ-2018. Отбор

Нападающий сборной Перу Джефферсон Фарфан прокомментировал выход свойе национальной команды на мундиаль.

Вслед за сухой ничьей в первом матче перуанцы на своем поле оказались сильнее, добыв уверенную победу со счетом 2:0. Фарфан забил один гол во встрече, а его сборная вышла на ЧМ впервые с 1982 года.

"Сбылась моя мечта! Я очень рад за нашу сборную, горжусь командой. Хочу поблагодарить весь наш народ за любовь и поддержку", – написал Фарфан.

Представляем вашему вниманию видеообзор ответного стыкового поединка за выход на ЧМ-2018 между Перу и Новой Зеландией, а также празднование победы перуанцами:

Сообщалось, что перуанцы настолько рьяно отмечали один из голов, что их празднование было принято за землетрясение.

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