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У нас широкая линия и быстрые выплаты!

Букмекерская Компания BETANDYOU успешно продвигается на конкурентном рынке, и знает как зарядить адреналином своих клиентов и предложить хорошую финансовую выгоду. Мы смело можем сказать, что у нас самые лучшие коэффициенты на любой вид событий, гарантия вывода денежных средств со всех Ваших ставок, профессиональный уровень работы сервиса и надежность при расчете ставок.

Зайдя на сайт нашей компании BETANDYOU, каждый активный пользователь может ознакомиться со всеми видами бонусов и акциями которые у нас есть.

Мы выделим лишь небольшую часть бонусов, которые дадут высокий старт на Ваших первых ставках:

- Лишь пройдя регистрацию, Вы имеете возможность получить бонус на сумму до 3300 UAH (или эквивалентной сумме в другой валюте) за первое пополнение!

- Только по четвергам, каждому пользователю мы даем 100% бонус от минимального пополнения

- ФРИБЕТЫ на сумму, равной 10% от суммы первого депозита!