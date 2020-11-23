Рейтинг букмекеров

Betwinner — букмекерская контора, предлагающая посетителям широкий ассортимент игровых событий с высокими коэффициентами.

БК основана в 2007 году (онлайн с 2016 года) и за небольшой промежуток времени зарекомендовала себя с положительной стороны среди клиентов и завоевала широкую популярность. Это обусловлено как отличными коэффициентами, так и другими преимуществами, которые получают игроки, пользуясь услугами букмекерской конторы Betwinner:

l Стильный дизайн сайта с удобной навигацией и интуитивно понятным расположением меню, разделов;

l Регулярные и своевременные выплаты с учетом ограничений, установленных букмекерской конторой;

l Букмекерская контора Betwinner представлена более чем на 50 языках, включая русский с профессиональным переводом и отсутствием языковых «артефактов», что позволяет использовать сайт как профессионалам, так и новичкам;

l Расширенная линия с большим количеством событий. Ежедневно пользователи могут выбрать матчи среди тысячи игр из всех известных видов спорта;

l Помимо ставок на спортивные события, игроки могут разбавить свой досуг в онлайн казино, тотализаторе и других играх.

Надежность букмекерской конторы Betwinner подтверждает официальная регистрация деятельности от компании Marikit Holdings Ltd, расположенной на Кипре. Официальная лицензия предоставлена игорной комиссией острова Кюрасао. Помимо этого, деятельность контролируется независимыми компаниями, что гарантирует компетентность букмекерской конторы и выплаты в 100%-м размере.

Линия Букмекерской конторы Betwinner

Линия Букмекерской конторы Betwinner включает множество разновидностей спорта. В их перечень входит футбол, хоккей с шайбой и мячом, баскетбол, волейбол, гольф, американский футбол, настольный и большой теннис, зимние виды спорта, формула-1 и многое другое. Вы можете поставить финансовые средства как на внутренние, так и на международные чемпионаты. Также имеется возможность оформления ставок на итоги соревнований и многие другие события.

Отдельно стоит отметить большой выбор киберспортивных событий, отличающихся огромнейшим списком от всем известных FIFA и World Of Tanks до Mortal Combat, CS, WOW и других.

Отдельно стоит отметить расширенное количество дополнительных ставок. К примеру:

l Точный счет игры;

l Больше/меньше;

l Общий или индивидуальный тотал;

l Кто забьет первый год;

l Имя игрока, который забьет;

l Наличие удалений в игре и многое другое.

Дополнительные ставки доступны практически во всех видах спорта. В самых популярных играх роспись может достигать более 1500 вариантов ставок.

LIVE-ставки в Букмекерской конторе Betwinner

LIVE-ставки в букмекерской конторе представлены в широкой росписи. Помимо основных исходов, имеется возможность и выбора расширенного списка с дополнительными ставками. Для удобства при поиске событий над росписью имеется медийная лента с текущими видами спорта. Важно отметить, что в Betwinner фильтр по видам спорта и другим параметрам отличается удобством и эффективностью. Игрок всегда сможет найти за короткое время интересующее его событие.