Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию котировки букмекеров.

В поединке 11-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед на выезд померится силами с Вест Хэмом.

В грядущей встрече букмекеры отдают предпочтение команде Солскьяера. Так, компания Parimatch предлагает на победу Юнайтед коэффициент 2,02.

Победа "молотобойцев" оценена в 3,70, а ничейный результат представлен коэффициентом в 3,65.

На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 19:30 по киевскому времени.