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Football.ua представляет вашему вниманию букмекерские котировки на еврокубковый поединок.

Немецкий РБ Лейпциг сойдется в противостоянии с Манчестер Юнайтед в заключительном поединке группового этапа Лиги чемпионов. Букмекерская компания Parimatch считает, что шансы на успех в выход в плей-офф у подопечных Юлиана Нагельсманна более высокие.

Так, на потенциальную победу РБ Лейпциг коэффициент составляет 2,42, а вероятность успеха Манчестер Юнайтед оценивается показателем 2,91. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 3,88.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на следующее событие: "Точный счет матча — 0:1". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 13,00.

Напомним, матч РБ Лейпциг — Манчестер Юнайтед состоится во вторник, восьмого декабря, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этой встречи вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.