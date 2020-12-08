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Football.ua представляет вашему вниманию букмекерские котировки на еврокубковый поединок.

Римский Лацио сойдется в противостоянии с бельгийским Брюгге в заключительном поединке группового этапа Лиги чемпионов. Букмекерская компания Parimatch считает, что шансы на успех в выход в плей-офф у подопечных Симоне Индзаги более высокие.

Так, на потенциальную победу Лацио коэффициент составляет 1,73, а вероятность успеха Брюгге оценивается показателем 5,05. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 4,18.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на следующее событие: "Точный счет матча — 3:1". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 12,5.

Напомним, матч Лацио — Брюгге состоится во вторник, 8 декабря, в 19:55 по киевскому времени. Следить за событиями этой встречи вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.