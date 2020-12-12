Football.ua представляет вашему вниманию букмекерские котировки на поединок испанской Ла Лиги.
Мадридский Реал сойдется в принципиальном противостоянии с соседями по столице Испании в лице Атлетико в центральном поединке 13-го тура испанской Ла Лиги. Букмекерская компания Parimatch считает, что шансы на успех "сливочных" выше.
Так, на потенциальную победу Реала коэффициент составляет 2,33, а вероятность успеха Атлетико оценивается показателем 3,20. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 2,40.
Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на следующее событие: "Реал Мадрид будет проигрывать и выиграет". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 10,5.
Напомним, матч Реал — Атлетико состоится в субботу, 12 декабря, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этой встречи вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции
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