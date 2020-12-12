Рейтинг букмекеров

Football.ua представляет вашему вниманию букмекерские котировки на поединок английской Премьер-лиги.

Эвертон сойдется в напряженном противостоянии с лондонским Челси в поединке 12-го тура английской Премьер-лиги. Букмекерская компания Parimatch считает, что шансы на успех у коллектива Фрэнка Лампарда выше.

Так, на потенциальную победу Эвертона коэффициент составляет 4,42, а вероятность успеха Челси оценивается показателем 1,81. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 4,22.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на следующее событие: " Первый гол в матче забьет: не будет голов". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 16,5.

Напомним, матч Эвертон — Челси состоится в субботу, 12 декабря, в 22:00 по киевскому времени.