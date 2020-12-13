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Football.ua представляет вашему вниманию букмекерские котировки на поединок английской Премьер-лиги.

Фулхэм сойдется в противостоянии с действующим чемпионом Англии в лице Ливерпуля в поединке 12-го тура английской Премьер-лиги. Букмекерская компания Parimatch считает, что шансы на успех "красных" выше.

Так, на потенциальную победу Фулхэма коэффициент составляет 7,90, а вероятность успеха Ливерпуля оценивается показателем 1,39. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 5,80.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на следующее событие: "Ливерпуль будет проигрывать и выиграет". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 7,0.

Напомним, матч Фулхэм — Ливерпуль состоится в воскресенье, 13 декабря, в 18:30 по киевскому времени. Следить за событиями этой встречи вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.