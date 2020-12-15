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Football.ua вместе с партнером Ювентуса Parimatch представляют вашему вниманию букмекерские котировки на поединок итальянской Серии А.

Ювентус сойдется в напряженном противостоянии с бергамаской Аталантой в поединке 12-го тура итальянской Серии А. Букмекерская компания Parimatch считает, что шансы на успех у коллектива Андреа Пирло выше.

Так, на потенциальную победу Ювентуса коэффициент составляет 1,88, а вероятность успеха Аталанты оценивается показателем 3,84. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 3,80.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на следующее событие: "Первый тайм. Ювентус фора (-1,0)". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 5,40.

Напомним, матч Ювентус — Аталанта состоится в среду, 16 декабря, в 19:30 по киевскому времени.

Официальным партнером Ювентуса является компания Parimatch.