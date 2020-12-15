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Football.ua представляет вашему вниманию букмекерские котировки на поединок испанской Ла Лиги.

Мадридский Реал сойдется в принципиальном противостоянии с баскским Атлетиком в поединке 19-го тура испанской Ла Лиги. Букмекерская компания Parimatch считает, что шансы на успех у коллектива Зинедина Зидана выше.

Так, на потенциальную победу Реала коэффициент составляет 1,53, а вероятность успеха Атлетика оценивается показателем 6,24. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 4,34.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на следующее событие: "Забьют больше 1,5 голов: обе команды". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 7,60.

Напомним, матч Реал — Атлетик состоится во вторник, 15 декабря, в 22:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.