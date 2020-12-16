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Football.ua представляет вашему вниманию букмекерские котировки на поединок итальянской Серии А.

Миланский Интер сойдется в напряженном противостоянии с неаполитанским Наполи в поединке 12-го тура итальянской Серии А. Букмекерская компания Parimatch считает, что шансы на успех у коллектива Антонио Конте выше.

Так, на потенциальную победу Интера коэффициент составляет 2,24, а вероятность успеха Наполи оценивается показателем 3,24. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 3,56.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на следующее событие: "Интер Милан будет проигрывать и выиграет: да". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 9,00.

Напомним, матч Интер — Наполи состоится во среду, 16 декабря, в 21:45 по киевскому времени.