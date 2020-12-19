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Football.ua представляет вашему вниманию букмекерские котировки на поединок английской Премьер-лиги.

Эвертон сойдется в напряженном противостоянии с лондонским Арсеналом в поединке 14-го тура английской Премьер-лиги. Букмекерская компания Parimatch считает, что шансы на успех у коллектива Карло Анчелотти выше.

Так, на потенциальную победу Эвертона коэффициент составляет 2,47, а вероятность успеха Арсенала оценивается показателем 2,94. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 3,34.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на следующее событие: " Эвертон выиграет оба тайма: да". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 7,40.

Напомним, матч Эвертон — Арсенал состоится в субботу, 19 декабря, в 19:30 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.