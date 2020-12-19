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Football.ua представляет вашему вниманию букмекерские котировки на поединок испанской Ла Лиги.

Каталонская Барселона сойдется в напряженном противостоянии с Валенсией в поединке 14-го тура испанской Ла Лиги. Букмекерская компания Parimatch считает, что шансы на успех у коллектива Рональда Кумана выше.

Так, на потенциальную победу Барселоны коэффициент составляет 1,30, а вероятность успеха Валенсии оценивается показателем 9,18. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 6,37.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на следующее событие: "Забьют голы в обоих таймах: обе команды". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 11,0.

Напомним, матч Барселона — Валенсия состоится в субботу, 19 декабря, в 17:15 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.