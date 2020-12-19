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Football.ua вместе с партнером Ювентуса Parimatch представляет вашему вниманию букмекерские котировки на поединок итальянской Серии А.

Парма сойдется в противостоянии с туринским Ювентусом в поединке 13-го тура итальянской Серии А. Букмекерская компания Parimatch считает, что шансы на успех у коллектива Андреа Пирло выше.

Так, на потенциальную победу Пармы коэффициент составляет 8,97, а вероятность успеха Ювентуса оценивается показателем 1,34. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 5,33.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на следующее событие: "Забьют голы в обоих таймах: обе команды". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 17,5.

Напомним, матч Парма — Ювентус состоится в субботу, 19 декабря, в 21:45 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.