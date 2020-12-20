Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию котировки букмекеров на поединок чемпионата Италии.

В рамках матча 13-го тура итальянской Серии А Лацио дома примет Наполи. Поединок состоится 20-го декабря в 21:45 по киевскому времени.

Фаворитом данного противостояния по мнению букмекеров компании Parimatch являются подопечные Гаттузо. Так, на победу гостей можно поставить с коэффициентом 2,44.

Ничейный результат эксперты оценили в 3,40, а победа римлян — в 3,00.

Если вы верите, что тотал в игре будет 2,5 и больше, то на данный исход коэффициент 1,96 (меньше — 1,90).

Текстовую онлайн-трансляцию матча Лацио — Наполи можно смотреть на Football.ua.