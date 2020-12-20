Вашему вниманию котировки букмекеров на поединок чемпионата Франции.
Лилль - ПСЖ, ФК ПСЖ
20 декабря 2020, 10:55
В рамках 16-го тура французской Лиги 1 Лилль примет ПСЖ. Матч состоится 20-го декабря, в 22:00 по киевскому времени.
В компании Parimatch фаворитом игры считают подопечных Томаса Тухеля. На победу ПСЖ можно поставить с коэффициентом 2,14.
Ничейный результат оценили в 3,55, а победу Лилля — в 3,50.
Если вы верите, что обе команды смогут забить, то на данный исход коэффициент 1,61 (нет — 2,23).
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