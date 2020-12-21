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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Англии.

Челси сойдется в лондонском противостоянии с Вест Хэмом в рамках 14-го тура английской Премьер-лиги. Букмекерская компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Фрэнка Лампарда.

Так, на потенциальную Челси коэффициент составляет 1,48, а вероятность успеха Вест Хэма оценивается показателем 6,60. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 4,80.

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Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на событие "Вест Хэм забьет гол до 15-й минуты включительно: Да". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 6,90.

Напомним, матч Челси — Вест Хэм состоится в сегодня, 21 декабря, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями этой встречи вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.