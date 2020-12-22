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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру Кубка английской лиги.

Арсенал сойдется в противостоянии с Манчестер Сити в рамках четвертьфинала Кубка английской лиги. Букмекерская компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Хосепа Гвардиолы.

Так, на потенциальную победу Манчестер Сити коэффициент составляет 1,60, а вероятность успеха Арсенала оценивается показателем 5,10. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 4,30.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на событие "Арсенал Лондон победит и не пропустит: Да". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 8,20.

Напомним, матч Арсенал — Манчестер Сити состоится в сегодня, 22 декабря, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями этой встречи вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.