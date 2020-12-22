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Football.ua представляет вашему вниманию букмекерские котировки на поединок итальянской Серии А.

Туринский Ювентус сойдется в противостоянии с Фиорентиной в поединке 14-го тура итальянской Серии А. Букмекерская компания Parimatch считает, что шансы на успех у коллектива Андреа Пирло выше.

Так, на потенциальную победу Ювентуса коэффициент составляет 1,34, а вероятность успеха Фиорентины оценивается показателем 8,978. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 5,35.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на следующее событие: "Ювентус будет проигрывать и выиграет". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 8,10.

Напомним, матч Ювентус — Фиорентина состоится во вторник, 22 декабря, в 21:45 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.