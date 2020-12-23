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Прелставляем вашему вниманию букмекерские котировки на четвертьфинал Кубка английской лиги.

В рамках четвертьфинального матча Кубка английской лиги Эвертон примет Манчестер Юнайтед, однако букмекерская компания Parimatch считает, что хозяином положения будут манкунианцы.

Коэффициент на победу гостей составляет 2,21, хозяев — 3,20, ничью — 3,65.

Те, кто считает, что Манчестер Юнайтед и его соперник смогут повторить то, что удалось "красным дьяволам" и Лидсу в АПЛ, то есть забить до перерыва 5 мячей на двоих, смогут существенно увеличить свою ставку — коэффициент составляет 50,0.

Матч Эвертон — Манчестер Юнайтед состоится в среду, 23 декабря. Начало в 22:00 по киевскому времени.