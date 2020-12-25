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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок чемпионата Англии.

В рамках 15-го тура английской Премьер-лиги Арсенал на Эмирейтс примет Челси.

Букмекеры компании Parimatch считают фаворитом матча подопечных Фрэнка Лампарда. На победу Челси можно поставить с коэффициентом 2,03.

Ничья в данном противостоянии оценивается в 3,55, а на победу Асенала можно поставить с коэффициентом 3,80.

Если вы верите, что обе команды забьют, то на этот исход эксперты дали коэффициент 1,74 (нет — 2,02).

Отметим, текстовая онлайн-трансляция поединка Арсенал — Челси будет на Footall.ua. Матч состоится 26-го декабря в 19:30 по киевскому времени.