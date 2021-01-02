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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Англии.

Тоттенхэм сойдется в противостоянии с Лидс Юнайтед в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги.

Букмекерская компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Жозе Моуриньо.

Так, на победу Тоттенхэма коэффициент составляет 1,85, а вероятность успеха "павлинов" оценивается показателем 4. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 4,10.

Матч Тоттенхэм — Лидс Юнайтед начнется в 14:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.