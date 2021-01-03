Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию котировки букмекеров на центральный поединок тура.

В рамках поединка 17-го тура английской Премьер-лиги Челси на своем поле сразится против Манчестер Сити.

Примечательно, что букмекеры отдают предпочтение в матче команде Гвардиолы. Так, компания Parimatch предлагает на победу Сити коэффициент 2,17.

Успех "синих" оценен в 3,30, а ничейный результат представлен коэффициентом 3,70

Поединок Челси — Манчестер Сити состоится сегодня, третьего января, в 18:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.