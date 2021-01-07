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Football.ua предлагает вам ознакомиться с котировками на игру 15-го тура чемпионата Германии.

В 15-м туре Бундеслиги Боруссия примет в Менхенгладбахе лидера чемпионата Германии — Баварию.

По мнению букмекерской компании Parimatch, у хозяев немного шансов на успех. Коэффициент на победу Боруссии М составляет 4,8, на победу Баварии — 1,6, на ничью — 4,9.

Также аналитики практически не сомневаются, что в матче забьет Бавария — 1,04, но и вероятность того, что Боруссия поразит ворота соперника, достаточно высока — 1,25.

Матч Боруссия М — Бавария запланирован на пятницу, 8 января. Начало в 21:30 по киевскому времени.

Следить за ходом поединка вы сможете по текстовой онлайн-трансляции на Football.ua. По окончании матча будет доступен видеообзор лучших моментов.