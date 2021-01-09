Арсенал — Ньюкасл: прогноз букмекеров на матч Кубка Англии

В рамках поединка стадии 1/32 финала Кубка Англии Арсенал на своем поле сразится с Ньюкаслом.

Букмекеры отдают предпочтение в матче команде Микеля Артеnы. Так, компания Parimatch предлагает на победу "канониров" коэффициент 1,45.

Успех "сорок", в свою очередь, оценен в 6,6, а ничейный результат представлен коэффициентом 4,8.

Поединок Арсенал — Ньюкасл состоится девятого января, в 19:30 по киевскому времени.

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