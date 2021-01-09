Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 18-го тура чемпионата Испании.

В матче 18-го тура Примеры Севилья — Реал Сосьедад букмекерская компания Parimatch считает фаворитом хозяев.

Коэффициент на победу Севильи составляет 2,26, на ничью — 3,10, на победу Реал Сосьедада — 3,65.

При этом букмекеры считают, что матч вряд ли обойдется без забитых мячей — коэффициент на это составляет 8,20.

Поединок Севилья — Реал Сосьедад состоится в субботу, 9 января. Начало — в 15:00 по киевскому времени.

Следить за ходом поединка вы сможете по текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.