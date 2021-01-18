Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию котировки букмекеров на поединок.

В поединке 18-го тура чемпионата Англии Лестер в родных стенах сыграет против Челси.

Примечательно, что небольшое преимущество в матче букмекеры отдают лондонцам. Так, компания Parimatch предлагает на победу "синих" коэффициент 2,46.

Ничейный результат оценен в 3,45. На успех "лис" в грядущем поединке предлагается 2,90.

Матч Лестер — Челси состоится 19-го января в 22:15 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция поединка.