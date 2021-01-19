Вашему вниманию котировки букмекеров на поединок.
Байер - Боруссия Д, getty images
19 января 2021, 00:57
В поединке 17-го тура чемпионата Германии дортмундская Боруссия отправится в гости к Байеру.
Небольшое преимущество в матче букмекеры отдают гостевой команде. Так, Parimatch предлагает на победу "шмелей" коэффициент 2,46.
Ничейный результат оценен в 3,85. На успех леверкузенцев можно поставить с коэффициентом 3,2.
Матч Байер — Боруссия Д состоится 19-го января в 21:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция поединка.