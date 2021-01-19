Вашему вниманию котировки букмекеров на данную встречу.
Матч Ювентус - Наполи, Getty Images
19 января 2021, 19:26
В финальном поединке Суперкубка Италии между Ювентусом и Наполи букмекерская компания Parimatch считает фаворитом туринский клуб.
Коэффициент на победу Ювентуса составляет 2,55, на ничью — 3,45, на победу неаполитанского клуба — 2,80.
При этом букмекеры считают, что поединок вряд ли закончится нулевой ничьей. Коэффициент на эту ставку — 13,50.
Матч Ювентус — Наполи состоится завтра, 20 января. Начало — в 22:00 по киевскому времени.
Следить за ходом поединка вы сможете по текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.