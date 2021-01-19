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Вашему вниманию букмекерские котировки на перенесенный поединок 1-го тура английской Премьер-лиги.

В перенесенном поединке 1-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити — Астон Вилла букмекерская компания Parimatch считает фаворитом хозяев.

Коэффициент на победу Манчестер Сити составляет 1,28, на ничью — 5,80, на победу Астон Виллы— 12,5.

При этом букмекеры считают, что матч вряд ли закончится нулевой ничьей. Коэффициент на это — 20,00.

Матч Манчестер Сити — Астон Вилла состоится завтра, 20 января. Начало — в 20:00 по киевскому времени.

Следить за ходом поединка вы сможете по текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.