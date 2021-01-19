Вашему вниманию букмекерские котировки на перенесенный поединок 1-го тура английской Премьер-лиги.
Матч Астон Вилла - Манчестер Сити, Getty Images
19 января 2021, 19:57
В перенесенном поединке 1-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити — Астон Вилла букмекерская компания Parimatch считает фаворитом хозяев.
Коэффициент на победу Манчестер Сити составляет 1,28, на ничью — 5,80, на победу Астон Виллы— 12,5.
При этом букмекеры считают, что матч вряд ли закончится нулевой ничьей. Коэффициент на это — 20,00.
Матч Манчестер Сити — Астон Вилла состоится завтра, 20 января. Начало — в 20:00 по киевскому времени.
Следить за ходом поединка вы сможете по текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.