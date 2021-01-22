Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок чемпионата Италии.

В рамках 19-го тура чемпионата Италии Милан сыграет домашний поединок против Аталанты.

Несмотря на то, что Милан — лидер таблицы, букмекеры считают фаворитом именно гостей.

Так, букмекеры компании Parimatch предлагают поставить на Аталанту с коэффициентом 2,48.

Ничью в данном противостоянии эксперты оценили в 3,75, а победу Милана — в 2,75.

Если вы уверены, что тотал в матче будет 2 и больше, то на такой исход коэффициент 1,23 (нет — 4,10).

Матч Милан — Аталанта состоится 23-го января в 19:00 по киевскому времени.