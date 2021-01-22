Милан - Аталанта, getty images
22 января 2021, 11:28
В рамках 19-го тура чемпионата Италии Милан сыграет домашний поединок против Аталанты.
Несмотря на то, что Милан — лидер таблицы, букмекеры считают фаворитом именно гостей.
Так, букмекеры компании Parimatch предлагают поставить на Аталанту с коэффициентом 2,48.
Ничью в данном противостоянии эксперты оценили в 3,75, а победу Милана — в 2,75.
Если вы уверены, что тотал в матче будет 2 и больше, то на такой исход коэффициент 1,23 (нет — 4,10).
Матч Милан — Аталанта состоится 23-го января в 19:00 по киевскому времени.