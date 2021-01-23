Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 1/16 финала английского Кубка.

В поединке 1/16 финала Кубка Англии между Манчестер Юнайтед и Ливерпулем букмекерская компания с минимальным перевесом считает фаворитом хозяев.

Коэффициент на победу Манчестер Юнайтед составляет 2,60, на ничью — 3,60, на победу Ливерпуля — 2,65.

При этом букмекеры считают, что в поединке вряд ли будет забито более пяти голов. Коэффициент на это — 9,30.

Матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль состоится завтра, 24 января. Начало — в 19:00 по киевскому времени.

Следить за ходом поединка вы сможете по текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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