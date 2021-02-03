Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 22-го тура английской Премьер-лиги.
Тоттенхэм - Челси, getty images
03 февраля 2021, 22:27
В рамках 22-го тура английской Премьер-лиги встрется Тоттенхэм и Челси. Букмекерская компания Parimatch считает фаворитом гостей.
Так, коэффициент на победу Челси составляет 2,14, на ничью — 3,45, на победу Тоттенхэма — 2,14.
Матч Тоттенхэм — Челси состоится в четверг, 4 февраля. Начало — в 22:00 по киевскому времени.
Следить за ходом поединка вы сможете по текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.
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