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Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 22-го тура английской Премьер-лиги.

В рамках 22-го тура английской Премьер-лиги встрется Тоттенхэм и Челси. Букмекерская компания Parimatch считает фаворитом гостей.

Так, коэффициент на победу Челси составляет 2,14, на ничью — 3,45, на победу Тоттенхэма — 2,14.

Матч Тоттенхэм — Челси состоится в четверг, 4 февраля. Начало — в 22:00 по киевскому времени.

Следить за ходом поединка вы сможете по текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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