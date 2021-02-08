Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок в рамках 23-го тура АПЛ.

В заключительном поединке 23-го тура английской Премьер-лиги Лидс Юнайтед на своем поле будет принимать Кристал Пэлас. Букмекерская компания Parimatch считает фаворитом хозяев.

Так, коэффициент на победу Лидса составляет 1,88, на ничью — 3,85, на победу Кристал Пэлас — 4,10.

При этом букмекеры считают, что "павлины" вряд ли победят в обоих таймах. Коэффициент на это — 5,00.

Матч Лидс — Кристал Пэлас состоится сегодня, 8 февраля. Начало — в 22:00 по киевскому времени.

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