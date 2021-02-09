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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру Кубка Англии.

Эвертон сойдется в противостоянии с Тоттенхэмом в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Букмекерская компания Parimatch считает, что шансы на успех в предстоящем поединке у команд приблизительно одинаковые.

Так, на победу Эвертона предлагается коэффициент 2,75, тогда как потенциальный успех Тоттенхэма оценивается показателем 2,65. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,25.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что Эвертон победит и не пропустит в этом противостоянии. Вероятность данного исхода оценивается в показатель 4,20.

Напомним, матч Эвертон — Тоттенхэм состоится в среду, 10 февраля, в 22:15 по киевскому времени. Следить за событиями этой встречи вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.