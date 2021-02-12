Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 14-го тура чемпионата Украины.
Фото ФК Динамо
12 февраля 2021, 19:57
Весеннюю часть сезона-2020/21 Динамо откроет поединком 14-го тура УПЛ против Олимпика.
Букмекерская контора Parimatch считает фаворитом противостояния на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского хозяев арены. Коэффициент на победу Динамо составляет 1,92, на победу Олимпика — 9,50, на ничью — 4,50.
Наиболее вероятным результатом букмекерам представляется счет 2:0, коэффициент на который составляет 6,30.
Матч Динамо — Олимпик состоится в субботу, 13 февраля. Начало в 17:00.
На Football.ua будет доступна видео трансляция поединка.