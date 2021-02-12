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Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 14-го тура чемпионата Украины.

Действующий чемпион Украины Шахтер, занимающий после осенней части чемпионата второе место, отправится в 14-м туре УПЛ в гости к Колосу, идущему шестым.

Букмекерская компания Parimatch считает безусловным фаворитом поединка гостей: коэффициент на победу Шахтера — 1,29, на победу Колоса — 9,80, на ничью — 5,70.

Коэффициент на то, что счет в матче откроет Колос, составляет 3,80. Более вероятным букмекеры считают, что это удастся Шахтеру — 1,23.

Матч Колос — Шахтер состоится в субботу, 13 февраля. Начало в 17:00.