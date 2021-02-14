Рейтинг букмекеров

Предлагаем вашему вниманию котировки букмекеров.

В рамках первого поединка 1/16 финала плей-офф Лиги Европы Шахтер будет противостоять израильскому Маккаби Тель-Авив.

Компания Parimatch отдает предпочтение украинской команде. Так, коэффициент на победу Шахтера составляет 1,87, на победу Маккаби Тель-Авив — 4,1, на ничью — 3,6.

Наиболее вероятным результатом специалисты считают счет 0:1, коэффициент на который составляет 6,8.

Матч Маккаби Тель-Авив — Шахтер состоится в четверг, 18-го февраля. Начало встречи — 22:00 по киевскому времени. На Football.ua также будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.