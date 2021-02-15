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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Англии.

Челси сойдется в противостоянии с Ньюкаслом в рамках 24-го тура английской Премьер-лиги. Компания Parimatch считает, что шансы на успех в предстоящем поединке значительно больше у подопечных Томаса Тухеля.

Так, на победу Челси предлагается коэффициент 1,27, тогда как потенциальный успех Ньюкасла оценивается показателем 12,0. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 6,20.

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Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на событие "Челси победит и ТМ 2.5: Да". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 3,40.

Напомним, матч Челси — Ньюкасл состоится в понедельник, 15 февраля, в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция этой встречи пройдет на телеканале Setanta Sports.