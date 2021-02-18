Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок 1/16 финала Лиги Европы.

В матче 1/16 финала Лиги Европы между Бенфикой и Арсеналом букмекерская компания Parimatch считает фаворитом гостей.

Коэффициент на победу Бенфики составляет 3,20, на ничью — 3,60, на победу Арсенала — 2,23.

При этом букмекеры считают, что гости вряд ли забьют больше трех голов в матче. Коэффициент на это — 8,50.

Матч Бенфика — Арсенал состоится сегодня, 18-го февраля. Начало — в 22:00 по киевскому времени.

Следить за ходом поединка вы сможете по текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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