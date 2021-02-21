Рейтинг букмекеров

Смотрите котировки букмекеров на Football.ua.

В рамках 25-го тура Премьер-лиги Вест Хэм в домашнем матче примет Тоттенхэм.

Букмекеры компании Parimatch считают, что фаворитом этой встречи является Тоттенхэм.

Так, на победу "шпор" предлагают коэффициент 2,60. Ничью оценили в 3,35, а победу "хаммерс" — в 2,85.

Если вы уверены, что в первом тайме будет забит хотя бы один гол, то это событие оценили в 1,38 (нет — 2,90).

Поединок Вест Хэм — Тоттенхэм состоится в воскресенье, 21-го февраля. Начало игры — в 14:00.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.