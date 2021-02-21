Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Италии.

Бергамаская Аталанта сойдется в домашнем матче с неаполитанском Наполи в рамках 23-го тура итальянской Серии А. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Джан Пьеро Гасперини.

Так, на потенциальную победу Аталанты коэффициент составляет 1,88, а вероятность успеха Наполи оценивается показателем 4,10. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 3,90.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что игра получится результативной (ТБ 2.5) и завершится победой гостей. Вероятность данного исхода оценивается в показатель 5,70.

Напомним, матч Аталанта — Наполи состоится в воскресенье, 21 февраля, в 19:00 по киевскому времени.

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