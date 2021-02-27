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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Германии.

РБ Лейпциг сойдется в противостоянии с Боруссией М в рамках 23-го тура немецкой Бундеслиги. Компания Parimatch считает, что шансы на успех в предстоящем поединке значительно больше у подопечных Юлиана Нагельсманна.

Так, на победу Лейпцига предлагается коэффициент 1,60, тогда как потенциальный успех Аугсбурга оценивается показателем 5,50. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,40.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что Анхелиньо забьет гол в этом матче. Вероятность данного исхода оценивается в показатель 5,50.

Напомним, матч РБ Лейпциг — Боруссия М состоится в сегодня, 27 февраля, в 19:30 по киевскому времени.