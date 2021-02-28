Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Англии.

В центральном матче 26-го тура английской Премьер-лиги Челси в Лондоне примет Манчестер Юнайтед.

Фаворит противостояния по мнению букмекером из компании Parimatch - подопечные Томаса Тухеля, несмотря на турнирное положение команд.

Так на победу Челси вы можете поставить с коэффициентом 2,25. Ничью оценили в 3,35, а на победу "красных дьяволов" коэффициент 3,45.

Матчи МЮ и Челси всегда интересные и зрелищные. Поэтому, если вы верите, что обе команды забьют, на данный исход коэффициент 1,79 (нет — 2,03).

Отметим, что матч Челси — Манчестер Юнайтед состоится 28-го февраля. Начало — в 18:30 по киевскому времени.

Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на Football.ua.