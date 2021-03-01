Рейтинг букмекеров

Football.ua анонсирует самые интригующие матчи этой недели.

На этой неделе в очередной раз состоится много увлекательных и важных поединков. В данном материале мы выделим пять главных матчей недели во внутренних соревнованиях. Так, в список попали два поединка из Испании, один чемпионата Германии и два из АПЛ.

Барселона — Севилья

Среда, 3 марта, 22:00. Барселона, Камп Ноу. Ответный матч Кубка Испании.

Барселона попытается отыграться после поражения со счетом 0:2 в первом поединке, который существенно снизил шансы каталонцев на проход дальше. Матч станет большой интригой. Грубо говоря, это последний шанс "сине-гранатовых" выиграть хоть что-то в текущем сезоне, ведь с Лигой чемпионов команда Кумана уже практически попрощалась, а в чемпионате дела плохи.

Плохи, но могли быть еще хуже, если бы Барселона в минувшем туре Ла Лиги не обыграла Севилью на выезде. Поражение пустило бы "нервионцев" на третью строчку турнирной таблицы. Подопечные Лопетеги имеют комфортный задел, от которого могут отталкиваться в данном поединке и вполне рассчитывать на финал турнира.

По мнению букмекеров компании Pinnacle , Барселона — фаворит встречи. Их победу эксперты оценили в коэффициент 1,57. На ничью можно поставить с коэффициентом 4,35, а на победу "нервионцев" — 5,78.

Ливерпуль — Челси

Четверг, 4 марта, 22:15. Ливерпуль, Энфилд. 29-ый тур АПЛ

В центральном поединке 29-го тура чемпионата Англии схлестнутся Ливерпуль и Челси. Еще недавно было сложно поверить, что лондонцы будут идти выше в турнирной таблице АПЛ, ведь Ливерпуль показывал амбиции защитить титул, а Челси очень долго не мог найти себя, что привело к увольнению Фрэнка Лампарда.

Искать скрытую интригу вовсе не стоит. Это поединок, который будет иметь огромное значения с точки зрения борьбы за распределение путевок в Лигу чемпионов. Да и просто очередной принципиальный матч в Англии. Два немецких тренера попытаются выявить сильнейшего на Туманном Альбионе — разве это может быть неинтересно?

По мнению букмекеров компании Pinnacle , Ливерпуль — фаворит встречи. Их победу эксперты оценили в коэффициент 2,27. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,76, а на победу "пенсионеров" — 3,17.

Бавария — Боруссия Д

Суббота, 6 марта, 19:30. Мюнхен, Альянц Арена. 24-ый тур Бундеслиги

Бавария, как мы уже привыкли, лидирует в чемпионате Германии, но Лейпциг не собирается далеко отпускать соперника, а потому с замиранием сердца ждет поединков мюнхенцев против довольно сильных команд. Боруссия много раз пыталась прервать гегемонию Баварии на внутренней арене, но выходило плохо.

Сейчас есть шанс скрасить для себя не самый удачный сезон. Дортмундцы далеки от борьбы за чемпионство, но вполне бы могли подпитать свои амбиции успехом в таком значимом матче. Обе команды обременены еврокубковыми баталиями, но на данном отрезке чемпионата могут немного позабыть о Лиге чемпионов.

По мнению букмекеров компании Pinnacle , Бавария — фаворит встречи. Их победу эксперты оценили в коэффициент 1,67. На ничью можно поставить с коэффициентом 4,58, а на победу дортмундцев — 4,78.

Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед

Воскресенье, 7 марта, 18:30. Манчестер, Этихад Стэдиум. 27-ой тур АПЛ

Манчестер Юнайтед — последняя преграда Манчестер Сити на пути к чемпионству. Если "горожане" продолжат победную серию, то даже самые ярые поклонники "красных дьяволов" потеряют надежду на хоть какую-то чемпионскую интригу. Оле-Гуннар Солскьяер не раз заявлял, что не думает о борьбе за титул, но сделает все, чтобы команда Гвардиолы не получила его так просто.

К тому же, манчестерское дерби — это всегда горячая встреча с огромным количеством эмоциональных моментов и единоборств. Такой поединок не нуждается в лишней рекламе. Все любители футбола смогут просто примкнуть свои взгляды к телевизионной картинке и посмотреть один из главных матчей в Европе в этом году.

По мнению букмекеров компании Pinnacle , Манчестер Сити — фаворит встречи. Их победу эксперты оценили в коэффициент 1,55. На ничью можно поставить с коэффициентом 4,31, а на победу "красных дьяволов" — 6,41.

Атлетико — Реал

Воскресенье, 7 марта, 17:15. Мадрид, Ванда Метрополитано. 26-ой тур Ла Лиги

Не менее значимый поединок чемпионата Испании закрывает нашу программу матчей недели. Реал в очном противостоянии с Атлетико попытается обострить ситуацию в борьбе за чемпионство, но для этого нужно победить в логове принципиального соперника — на стадионе Ванда Метрополитано. Форма "сливочных" сейчас вызывает вопросы, тогда как Атлетико выглядит более убедительно, несмотря на неудачи в последних матчах.

Речь идет о поражениях от Леванте и Челси, которые могут пошатнуть уверенность подопечных Диего Симеоне в своих силах. Обе команды пропускают довольно мало в текущем розыгрыше чемпионата, а потому стоит ждать довольно прагматичный футбол. Зинедин Зидан по-прежнему не может рассчитывать на множество важных игроков, но уже как-то приспособился давать результат с тем, что есть.