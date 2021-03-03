Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на ответную игру Кубка Испании.

Барселона сойдется в противостоянии с Севильей в рамках ответного полуфинального матча Кубка Испании. Компания Parimatch считает, что шансы на успех в предстоящем поединке значительно больше у подопечных Рональда Кумана.

Так, на победу Барселоны предлагается коэффициент 1,49, тогда как потенциальный успех Севильи оценивается показателем 6,20. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,80.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что Лионель Месси забьет голы в обоих таймах. Вероятность данного исхода оценивается в показатель 5,20.

Напомним, матч Барселона — Севилья состоится сегодня, 3 марта, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этой встречи вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.